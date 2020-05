Ööpäevaga lisandus Pärnumaal üks positiivne proov

Eestis on tehtud üle 74 000 esmase testi, nendest 1807 ehk 2,4 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Pärnumaal tehti möödunud ööpäeval 58 testi ja kokku on võetud 4807 koroonaviiruse proovi. Positiivse tulemuse on Pärnumaal saanud kolm protsenti testitutest.