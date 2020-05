Nädalast jäi kõlama: Kui raha räägib, on linnud vait

Sellel nädalal tühistas riigikohus Rail Balticu maakonnaplaneeringu 40 kilomeetril Pärnu ja Läti piiri vahel Luitemaa linnuala vahetus läheduses. Kehtetuks tunnistamine ei tähenda raudtee-ehituse peatamist. Tehtud on suur hulk eeltööd, sõlmitud kokkuleppeid nii Euroopa Liidu kui naaberriikidega. Kuid ükski eeltöö või kokkulepe ei kaalu üles asjaolu, et seal, kus oli tarvidus keskkonnale ja loodusele avalduvaid mõjusid hinnata, seda ei tehtud. Samal ajal kui Pärnumaa ülejäänud 12 Natura-ala puhul seda tehti. Kas see vihjab, et juba kaugelt oli näha, kui tahta raudteega edasi liikuda, pole hindamisest head nahka loota?