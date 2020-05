Nakatunute arv Lihula Südamekodus tõusis 23ni

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami jutu järgi on kõik nakatunud hooldekodu naiste majast. Viiruse küüsi sattunud 18 klienti on viidud haiglasse ja üks on plaanis hospitaliseerida täna. Haiglas on ka üks negatiivse proovi andnud naine, keda analüüsitakse viiruse suhtes veel. Neli nakatunud töötajat viibivad koduses karantiinis.

Juhkami jutu järgi plaanitakse kolm naiste maja negatiivse analüüsitulemusega asukat paigutada ajutiselt päevakeskuse ruumidesse, et kogu maja enne haiglast naasvate asukate saabumist desovahenditega taas korralikult puhastada.

Naiste majas toimus suur desinfitseerimine nädal tagasigi. “Kui kliendid olid nakatunud, levis nakkus ilmselt inimeste kaudu. Vaevalt et see toimus pindade kaudu,” arvas Juhkam.

Infektsioonivolinikku, kes hooldekodus alguse saanud nakkuskolde esimestel päevadel Südamekodus soovitusi jagas, ei ole Juhkami hinnangul uuesti Lihulasse mõtet saata.

Lääneranna vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Kristina Kukk ütles, et kõigi hooldekodust haiglasse suunatud klientide tervislik seisund on rahuldav.

Kuke sõnutsi on kohalik omavalitsus hooldekoduga pidevas suhtluses ja valmis igakülgset abi pakkuma, kui seda küsitakse.

Kukk märkis, et kahjuks liigub viiruse leviku kohta endist viisi valeinfot ja töötajad peavad taluma vaenulikku suhtumist.

“Hooldekodu juhataja on palunud töötajatel pöörduda ka politsei- ja piirivalveameti töötajate poole, sest leidub inimesi, kes on hooldekodu töötajate peale karjunud, neid sõimanud ja levitanud nende kohta alusetut laimu,” ütles Kukk.

Eile hakkas liikuma väärinfo, et nakkus on jõudnud Lihula lasteaeda, ning lapsed ja töötajad on karantiini pandud.

“Tegemist on ilmselge kuulujutuga, mis on liikvele pääsenud väljaspool Lihula linna, sest siinsed elanikud kuulevad vast iga päev lasteaia territooriumilt kostuvaid laste rõõmsaid kilkeid,” tõdes Kukk.

Kuke sõnutsi on paljud kohalikud hoolekodu töötajatele raskel ajal soovinud toetust avalda ja saatnud Lääneranna Teataja kaudu neile häid soove.

Terviseameti teatel analüüsiti Pärnumaa inimesi koroonaviiruse suhtes ööpäeva jooksul 50 korral ja positiivseks osutus kolm proovi.

Pärnu maakonnas on tehtud 4857 testi ja nakatunuid tuvastatud 140 ehk positiivseid tulemusi on 2,88 protsenti.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 650 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 14 ehk 2,2 protsenti osutusid positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus üheksa positiivset testitulemust Harju- ja kaks Läänemaale.

Surmajuhtumeid ei tulnud ööpäeva jooksul juurde. Koroonaviirus on Eestis nõudnud 64 inimese elu, neist kaheksa Pärnumaal.

Täna hommikul vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 37 inimest, neist üks on juhitaval hingamisel. Praeguseks on haiglast koju saadetud 317 inimest, lõpetatud 328 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1526 isikut. Neist 992 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (65 protsenti), 534 inimese puhul (35 protsenti) on positiivsest testitulemusest möödunud üle 28 päeva ja isik ei viibi haiglaravil.

Eestis on tehtud üle 75 000 esmase testi, nendest 1821 ehk 2,4 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Terviseamet tuletab meelde, et hoolimata eriolukorra lõppemisest tuleb haigust koroonaviiruse leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele küllalt ruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisest alla kahe meetri kaugusel.