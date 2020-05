Nakatunute nimekirja lisandus kolm pärnumaalast

Pärnu maakonnas on tehtud 4857 testi ja nakatunuid tuvastatud 140 ehk positiivseid tulemusi on 2,88 protsenti.

Surmajuhtumeid ei tulnud ööpäeva jooksul juurde. Koroonaviirus on Eestis nõudnud 64 inimese elu, neist kaheksa Pärnumaal.

Täna hommikul vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 37 inimest, neist üks on juhitaval hingamisel. Praeguseks on haiglast koju saadetud 317 inimest, lõpetatud 328 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1526 isikut. Neist 992 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (65 protsenti), 534 inimese puhul (35 protsenti) on positiivsest testitulemusest möödunud üle 28 päeva ja isik ei viibi haiglaravil.