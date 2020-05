Lähipäevil tuleb kuni 20 kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel tuleb ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 meetrit sekundis. Sooja on 2–8, rannikul kuni 10 kraadi. Teisipäeva päeval on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 meetrit sekundis. Sooja tuleb 15–20, rannikul kohati 10–12 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2–8 meetrit sekundis. Sooja tuleb 3–9, rannikul kuni 11 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 2–8 meetrit sekundis. Sooja on 15–20, rannikul kohati 10–12 kraadi.