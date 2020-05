Nakatunute arv jäi teist päeva järjest nulli

Nädala jooksul näitas rahvastikuregistri järgi pärnumaalastest nakatunute arvgi kahanemist: seitsme päevaga lisandus seitse nakatunut. See on mainädalate väikseim hulk.

Pärnu maakonnas on üldse tehtud 4933 testi ja nakatunuid tuvastatud 140 ehk positiivseks on osutunud 2,8 protsenti proovidest.

Pärnumaal on viimasel ajal asunud üks suuremaid nakkuskoldeid: Lihula Südamekodus on kahe viimase nädalaga diagnoositud COVID-19 neljal töötajal ja 19 kliendil. Hooldekodu naistemaja 23 asukast on negatiivse proovi andnud kolm.