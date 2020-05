Selgus Pärnumaa parim miniettevõtja

Žürii esimehe sõnul oli päev äärmiselt põnev ja inspireeriv. "Uus peale kasvav põlvkond on arukas ja ettevõtlikkus on neil veres. Noored on innustavad, lisaks majanduslikule mõtlemisele on neil paigas põhiväärtused - meeskonnana arvestatakse teineteisega ja toetatakse oma kaaslasi," rääkis Metsatalu ja lisas, et nähtu põhjal on Pärnumaa ettevõtluse tulevik väga heades kätes.