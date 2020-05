Galerii ⟩ Mai kooli juurde kerkis turnimisväljak

Ehkki kooliaasta hakkab lõppema ja koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatud piirangute tõttu käib koolimajas vähe lapsi, on Mai kooli staadioni ja võimla vahele kerkinud turnimisplats juba usinas kasutuses.

Mai kooli direktori Silja Kikerpilli sõnade kohaselt on kooli juures palju vaba ruumi ja kui tekkis võimalus liikuma kutsuva kooli projekti raames mängu- ja spordiplats ehitada, haarati härjal sarvist.

„Julgust andis see, et õue pandud lauatenniselaudade või malelaua taga on alati lapsi, samuti elab ümbruskonnas palju lapsi, kes platsi kasutada saaksid,” ütles Kikerpill.