Tori vald kutsub kontaktivabalt seiklema

Valla piires seigeldakse teist korda. Ülemöödunud aastal tehti koostöös Seiklusministeeriumiga ühepäevane orienteerumine. “Et meie inimestele väga meeldis, siis sel korral mõtlesime üritust korrata, kuid kontaktivabalt,” rääkis Are huvikeskuse kultuurijuht ja ürituse üks eestvedajaid Vilja Alamaa.

Korraldaja usub, et inimeste kokkupuude orienteerumise jooksul on minimaalne ja kontrollpunktis oodatakse, kuni varem pärale jõudnud seltskond eest ära läheb.

Punktid on maha märkinud Joonas Väärtnõu Seiklusministeeriumist. Kokku on neid rajal 40, mille läbimiseks sobib ükskõik mis sõiduk. “Punktid on avalikud vaatamisväärsused, infotahvlid, mälestuskivid, vanad hooned, kust saab midagi tarka teada,” loetles Väärtnõu.

Rada koostada polnud Väärtnõu sõnutsi keeruline, kuna Eestis on kasutusel eri kaardirakendusi, mis juhatavad põnevatesse paikadesse. Peale selle on ta varem Tori vallas samalaadset ettevõtmist korraldanud, seega on piirkond risti-põiki läbi sõidetud.

Kontrollpunktide läbimiseks on aega neli tundi. Stardikoha võib igaüks valida sealt, kust soovib pihta hakata, samuti jääb enda määrata lõpp-punkt. Kui läbida kõik punktid, tuleb distantsi kogupikkuseks 120 kilomeetrit, kuid see võib pikeneda, sest marsruudi otsustab autojuht.

Kindlasti tuleb järgida liikluseeskirja, sest see aitab tagada võrdsed võistlustingimused. “Kui inimesed lähevad esimest korda sõitma, siis ikka võidu peale, et kes kõige kiiremini raja läbi teeb. Tegelikult on võitja see, et kes kõige targemini sõidab, sest iga fikseeritud rikkumine võtab punkte maha,” selgitas Väärtnõu. Rakenduses on kiiruspiirangute alad märgitud maanteeameti kaardi järgi.

Kuigi kaart salvestub rakendusse, saab ühe registreeritud autoga võistelda vaid korra. Hiljem rada läbides ei lähe tulemus enam arvesse.