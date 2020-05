Viilhalli ehitada lubanud kelm läks kohtus kokkuleppele

Kohtuotsusest selgub, et Kaarel Tamm pidas juba enne äriühingu Metallhall OÜ loomist läbirääkimisi ühe osaühingu esindajaga, kes soovis ehitada viilhalli. 11. aprillil 2017. aastal lõi Tamm tellijale tahtlikult varalise kasu saamise eesmärgil ebaõige ettekujutuse sellega, et omamata kavatsust ja võimalust halli ehitada, tegi ta ehituse kohta hinnapakkumise. Kolm päeva hiljem registreeris mees viilhalli ehitustööde teostamiseks äriühingu Metallhall OÜ.

Olles Metallhalli ainuosanik ja juhatuse liige ning esindades äriühingut ja tegutsedes selle huvides, esitas Tamm septembri algul kliendile arve summas 3800 eurot, et too tasuks esimese osamakse, kuigi tal polnud kavatsust ega võimalust tellijale viilhalli ehitada. Nii viis Tamm kannatanu eksitusse, et Metallhall ehitab kokkulepitud tingimustel viilhalli. Samal päeval tasus tellija Metallhalli arveldusarvele 3800 eurot.