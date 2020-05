Galerii: Pärnu gümnasistide esimene riigieksam oli desolõhnaline

Sütevaka abiturient Elisabeth Proos avaldas, et emakeele eksamiks on ta üsna valmis. ”Ma arvan, et eesti keeles läheb mul hästi, vaid matemaatika puhul ei ole kindel, aga selleni on nädal veel aega,” ütles Proos. Lisades, et toimunud on hulga eksamikonsultatsioone nii koolis kui interneti teel ja õpetajad on küsimuste korral olnud varmad aitama.