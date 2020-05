Pärnust pärit Mariann Treimann ehk Mallukas on Eesti tuntuim blogija, kuid peale selle on ta kirjutanud mitu raamatut, osalenud telesaadetes ja pildistanud.



Abikaasa Kardoga kasvatab Mariann kolme tütart: kuuest Mari Johannat, kolmest Lende Liisi ja aastast Marta Kenet.

Mallukas ei hoia sotsiaalmeedias oma elu kajastamisel end tagasi ja see ongi see, mis eristab teda tuhandetest ülejäänud blogijatest – julgus näidata elu kulisside taga ja rääkida asjadest nii, nagu need on.

Tuntusega kaasneb rohke tagasiside, kuid vastupidi eelarvamusele on see üldjuhul positiivne. Aga just kiidusõnade ja komplimentidega tuleb suunamudija raskesti toime.

Olete suvepealinnast pärit. Kui kaua siin elasite, enne kui Tallinna kolisite?

Kolisin Tallinnasse siis, kui esimesse klassi läksin. Tegelikult ma ei tahtnud üldse kolida. Alguses käisin iga nädalavahetus Pärnus, aga lõpuks sattusin siia aina harvem.

Missugusena meenutate lapsepõlve? Millised seigad on meelde jäänud?

Elasin Rohu tänavas. Mäletan, et kortermaja ees oli karjamaa ja maja taga olid ehituspaneelid, kus vahel me sõpradega mängisime. See oli nagu vana ja räämas ehitusplats, kuhu oli lihtsalt asju visatud, aga kedagi ei huvitanud, et see ohtlik on. (Naerab.)

Enamik minu sõpradest olid poisid, sest kortermajas palju tüdrukuid ei elanud. Lapsepõlv oli mul seetõttu üsna poisilik: ehitasime onne, mängisime politseid ja pätte.