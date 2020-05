Tuuraste oja vajab puhastamist

Oja, mis Matsi talu kinnistut ussina vääneldes vaat et kolmest ilmakaarest piirab, on suudmest mõni kilomeeter ülesvoolu riigi hooldada, aga hoolitsevat kätt pole see Matiiseni tähelepaneku järgi tunda saanud oma 30 aastat. Tulemusena vajuvad kaldas kasvavad puud ojasängi seda ummistades ja mis peaasi, ei lase ­kalu ülesvoolu kudema, kui usjad silmud välja arvata. Samal ajal mäletavad Tuuraste oja kallastel elavad põlislased aegu, kui sealt võis meriforelli püüda.