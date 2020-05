Aleksander Peterson: Varsti saabub tõe hetk

On tõenäoline, et just nende kirjatükkide tõttu muutus olukord Pärnu linnavalitsusele ja -volikogule sedavõrd piinlikuks, et tõi kaasa poliitilised vangerdused ja uue koalitsiooni tekke. Silla arhitektuurivõistluse võidutöö on igati elegantne ja väärib kiiret realiseerimist.