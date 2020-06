Veebikonstaabel: Facebooki seinal ei tasu jagada infot oma tervise kohta

Veebikonstaabli soovitusi võeti kuulda ja edaspidi ootab ettevõte infot postkasti. Ränik rõhutab, et enda tervisest on inimesel küll õigus rääkida, kuid see ei tähenda, et isikuandmeid võiks või tasuks kõhutäie vastu vahetada, kuna säärane teguviis pruugib tuua ebamugavusi (näiteks kirjutati aprilli alguses perest, keda muserdavad kuulujutud).

Kas vastab tõele, et küberkuritegevus on juba ammu “kasumlikkuselt” ületanud narkokuriteod?

Selliseid numbreid on tõepoolest välja öeldud, kuid kuritegevuse kahju ei saa ainult rahas mõõta. Samamoodi ülejäänud kuritegevuse liikidega võib küberkuri­tegude tulemus olla suur privaatsuse riive ja emotsionaalne kahju. Näiteks: delikaatsete andmete abil väljapressimine, kuid näiteks haiglate ründamise puhul võib see põhjustada mängu inimeludega. Sõltuvalt finantskahju suurusest on sellel märksa raskemad tagajärjed (ettevõtte pankrot, töökohtade kaotus) kui see, et keegi jäi üksnes rahast ilma.