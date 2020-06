Audrus põles kulu ja ehitusplaadid

Lääne päästekeskuse pressiesindaja teatel oli kinnistuomaniku sõnade kohaselt mõned päevad varem tehtud sealses lõkkekohas tuld. Võimalik, et tuli sai alguse sealt.

"Päästjad panevad südamele, et lõkke kustudes tuleks see üle valada veega või katta liivaga, et kõik sädemed korralikult kustuksid, tuulega taas lendlema ei hakkaks ja ümbritsevat kulu ei süütaks," märkis Moorits.