Viis ööpäeva kadunud olnud kõrges eas naine leiti täna hommikul

“85aastase Salme leidis täna hommikul kella üheksa ajal Häädemeeste vallast Jaagupi külast kohalik elanik, kes oma igapäevatoimetuste käigus sõitis ATVga heinamaal. Mees leidis naise tühjalt seisva maja hoovist abitus seisundis ja andis sellest kohe häirekeskusele teada,” rääkis otsingute juht, Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Rauno Lensment ja lisas, et naine viidi haiglasse arstide hoole alla.

Meedikute sõnutsi oli Salme alajahtunud ja on praegu raskes seisundis.

Jaagupi küla asub umbes viis kilomeetrit eemal Salme elukohast Kabli külast. Pole teada, mis ajast naine võis leidmise paigas olla. “Teada on, et selle koha olid otsijad varem läbi vaadanud, kuid vihjete põhjal oli meil alust arvata, et ta liikus ringi,” täpsustas Lensment.