Negavatt on KIKi ja keskkonnaministeeriumi koostöös sündinud konkurss, mille eesmärk on suurendada ressursiteadlikkust ja innustada pakkuma lahendusi, mis aitavad säästa keskkonda. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Keskonnainvesteeringute keskuse Negavati roheidee konkursi ja 10 000 euro võitja on selgunud ja selleks on EIMU idee valmistada kohalikust toorainest taimset piima, mis on valmistatud erinevatest viljadest nagu hirss, kaer, rukis, kanepiseemned ja linaseemned.