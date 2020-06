Galerii ⟩ Sirelite õitsemine annab esimesele niitele täishoo

“Silotegemine algab kuidas kuskil, Eesti ilmastik on ju nii erinev,” möönab OÜ Surju PMi juhatuse liige Marek Aron, kes põlluserval jälgib justkui näitusepildilt silovarumise masinate liikumist. “Meie saime alustada 1. juunil ja ilm on nagu tellitud: ei ole päikest ja tuul on paras.”