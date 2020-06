Galerii ja kaart ⟩ Lihulas jätkub tõendite kogumine

Lihula Olerexi tankla, kust sündmused alguse said, avati täna hommikul kell kuus. Bensiinijaama ümbrus oli Pärnu Postimehe reporteri Annika Kuusiku sõnutsi vaikne ja rahvast väga palju liikvel polnud. Enamik oli läbisõitjad ja kohalikud kuulsid juhtunust hommikul.

Lääne prefekt Kaido Kõplas rääkis, et ehkki esmase info kohaselt nähti tulistajat liikumas kellegagi koos, on tankla turvakaamerate pildilt näha ainult auto roolis olnud tulistajat. Prefekt lisas, et endiselt uuritakse, kas keegi võis olla Subaru tagaistmel.