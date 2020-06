Eile hilisõhtul Lihulas kaks inimest tapnud ja nelja vigastanud mees soetas universaalkerega sinise Subaru Legacy 2015. aastal. Auto eelmine omanik nentis, et talle ei meenu auto ostnu nimi, kuid mäletab, et tegemist oli meditsiiniõega, kelle naine oli arst.

Et kahtlusalune on töötanud meditsiini valdkonnas, teatas tänahommikusel pressikonverentsil ka Lääne prefekt Kaido Kõplas. Nagu sedagi, et mees on olnud seotud Kaitseliiduga.