Koolid utsitavad uute rajatistega õpetajaidki liikuma

Kogu kooliperet haarava liikumisentusiasmi ja harjumuste kujundamine on üks liikuma kutsuva kooli programmi eesmärke. Füüsiliselt aktiivse koolipäeva sisustamisel olid koolidel abiks nii programmi pakutavad koolitused kui ka mängu- ja spordivahendid, mille soetamist toetas Pärnu linn.

Liikuma kutsuv kool on koosloomel põhinev võrgustik, mille eestvedajaks on Tartu ülikooli (TÜ) spordi- ja füsioteraapia instituudis tegutsev TÜ liikumislabor, kus osalevad lisaks TÜ ühiskonnateaduste instituut, hariduseksperdid ja paljud teised partnerid.

Mullu võrgustikuga ühinenud kuus Pärnu üldhariduskooli hindasid oma kooli liikumisvõimaluste hetkeolukorda, määrasid arengusuunad ja koostasid tegevuskava. Kooliperedel tuli mõelda, kuidas panna nii õpilased ja õpetajad senisest rohkem liikuma, kuidas sisustada vahetunde nii, et need soosiksid nutivahendis olemise asemel füüsilist aktiivsust ning mil moel meelitada lapsi marsruuti kodu-kool-kodu läbima pigem jalgsi või rattal.

"Koolid esitasid linnavalitsuse haridusosakonnale taotluse, kus nad kirjeldasid, milliseid tegevusi soovitakse siseruumides või õuealal ette võtta, et luua kooliperele kogu koolipäeva jooksul võimalused-eeldused aktiivseks liikumiseks," rääkis Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist Virve Laube.

"Linn toetas kõigi programmiga liitunud kooli soovi ja eraldas iga õppeasutuse eelarvesse 10 000 eurot. Raha eraldati sihtotstarbeliselt õueala turvalisemaks muutmiseks, liikumisalade ja väljakute/atraktsioonide väljaehitamiseks ning siseruumides liikumisvõimaluste loomiseks," lisas Laube, kes on ühtlasi koolidele liikuma kutsuva kooli programmi kontaktisikuks.

Mai kool rajas kooliõuele kiigest ning erinevatest ronimis-, turnimis-, tasakaalu- ja treenimisatraktsioonidest koosnev spordikompleksi, mis on mõeldud nii kooliperele kui kõigile teistele vabalt kasutamiseks.

Kokkupandavad kettagolfikorvid sai Vanalinna kool, lisaks koordinatsiooni, liikumist, kiirust ja osavust arendavad mängud, interaktiivne mängupõrand jms. Võimlas on õpilaste ja õpetajate käsutuses sõudeergomeeter, jooksulint ja spinninguratas.

Tõstmaa keskkool sai programmi raames mitmeid füüsilist aktiivsust soodustavaid abivahendeid nagu lauatenniselauad, multifunktsionaalse kuue erineva mänguga mängulaua, projektori, mis on abiks tantsu- ja mänguvahetundide korraldamisel, ronimisseina kui hulga muud tarvilikku.

Ainelise poole kõrval on programmis osalenud koolid Laube jutu järgi panustanud ka sellesse, et koolipäevad mööduksid liikudes ilma abivahenditeta. "Õpetajad põiminud kehalise liikumise elemente koolitundidesse ja ühisüritustesse ning soositud on jalgsi või rattal liikumine," märkis Laube.