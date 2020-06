Kilingi-Nõmme Spekter väljendab loomerõõmu

Vabaajakeskuse juhataja Heli Juhkamsoo rääkis, et kunstiring Spekter on järjepidevalt tegutsenud 2007. aastast. Ringi juhendab gümnaasiumi kauaaegne kunstiõpe­taja Asta Suss. Tegevust tulvil majas on kunstiringi päev teisipäev, mil hommikul alustavad eakad, kelle lõuna paiku vahetavad välja noored ja õhtul töölt tulnud harrastusmaalijad. Loomeinnust haaratud kasutavad kunstiringi ruumi ülejäänud nädalapäevadelgi.