Video ja pildid ⟩ Tallinnast Pärnu vuranud Boeing tekitas elevust

Lennuki Tallinnast Pärnu lennuvälja naabrusesse transportinud Kaarlaid OÜ veokoordinaator Kaido Liivoja ütles, et lennuk pidi jõudma Pärnusse juba mitu kuud tagasi, ent koroonapandeemia lõi plaanid sassi. Eilegi õhtul võinuks tiibadeta teraslinnu transportimine poole jääda, sest Tallinna lennujaamas selgus, et lennumasin on oodatust veidi suurem.

„Meile oli teada, et see on 35 meetrit pikk, neli lai ja 3,5 kõrge, aga kohapeal selgus, et tegelikult on lennukil pikkust 40 meetrit, ta on viie meetri laiune ja kõrgustki meetri jagu enam,” seletas Liivoja, kelle jutu järgi saadi maanteeametist õnneks kiiresti uus luba ja sõit suvepealinna poole võis alata.