Kuus aastat samas koolis, kolm eriala ja üks diplom

Enne kui saan küsida, milline oli teekond praeguse erialani, pean vist küsima, kuidas üldse teatrisse jõudsite?

Kuidas sattusite noortestuudiosse?

Ma täpselt ei mäletagi. Selleks on kaks võimalust: kas eesti keele ja kirjanduse õpetaja ütles, et tulevad katsed ja kes tahab, mingu proovigu, või ma ikkagi ise avastasin selle. Sain katsetelt läbi ja nii see läks. Mäletan, et kogu see lavatagune elu avaldas mulle väga muljet. Muidugi oli siis ainult üks suund: saada näitlejaks.