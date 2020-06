Andres Metsoja: Eripalgeline Pärnu volikogu

Huvitav on osaleda Pärnu linnavoli­kogu töös, kus mõtte­ainet pakub küsimus, kes on parajasti kehtivate volitustega volikogu esimees või kellel on õigus­ koostada ja esitada voli­kogu nimel poliitilisi avaldusi. Koalitsiooni esindava keskerakondlase Arvo Reediku avaldusest saab märkamatult linnavolikogu esi­mehe avalik pöördumine Eesti ­Vabariigi valitsuse poole. Kolme kunagise maavanema ja praeguste volikogu liikmete Toomas Kivimägi, Andres Mets­oja ja Kalev Kaljuste avaldust Rail Balticu teemal arutatakse aga linnapea sekkumisel ja garneeringus “Need on ju kolm endist maavanemat, mitte voli­kogu liikmed”. Kokkuvõttes on volikogu tegevus Rail Balticu (RB) kiirraudtee ümber rapsiv ja ebamäärane, rääkimata selle küsitavast kasulikkusest Pärnu linnale.