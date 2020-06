Endla rõõmustab publikut nelja uuslavastusega

Endla teater alustab oma 110. hooaega juuli esimesel nädalavahetusel suure saali etendustega. 1. augustil suures saalis esietenduv “Nagu süldikeeduvesi” (lavastaja Kaili Viidas) on eriolukorra ajal valminud algupärand, mille tegevus ei asetu minevikku ega tulevikku. Samal ajal ei ole see ka nüüd ja praegu, vaid meile lähedal, aga mitte siinsamas. Humoorika teksti varjus esitatakse palju küsimusi selle kohta, kuidas see inimeseks olemine siis ikkagi käib.