Naiskond saavutas meistriliigas esimese võidu

“Mängu algus oli meie poolt natuke ettevaatlik, aga siis hakkasime julgemalt ründama ja tekitasime ohtralt olukordi. Hea meel on, et me seekord ründasime suurtemate jõududega, kuid ei muutunud kaitsefaasis lohakaks. Esimesed väravad ja võit meistriliigas, aga tööd on palju teha, et tuleks lisa,” rääkis tiimi mängiv peatreener Kristina Bannikova klubi vahendusel.