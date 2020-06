Silvia Paluoja: Themise vari Balti raudtee kohal

Bingo! Looduskaitsjad, akadeemikud, kultuuri- ja ühiskonnategelased, kes te olete sõnastanud valitsusele ja riigikogule avalikke kirju, juhtides tähelepanu kiirraudtee rajamisega tekitatavale korvamatule looduskahjule, tõdedes, et Rail ­Balticu suurim ebaõnnestumine on teekoridori kavandamine läbi Vahe-Eesti metsa- ja loodusmaastike vööndi. See tähendab, et helget tule­vikku tõotava rööpapaari planeeringu koostajad on euroraha kulutamise tuhinas vältinud olemasolevat raudteed (tammi) ja asustatud alade läbimisega kaasnevat vastasseisu.