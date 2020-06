Häädemeeste teedel selgitatakse esiratturid

“Praegu ei oska öelda palju osalejaid tuleb, aga kohapeal saame teada: meil eelregistreerimist pole. Võistlushimu on rattameestel kindlasti suur. Joonele lubasid tulla sõudetipud, näiteks Allar Raja ja võimalik, et Kaspar Taimsoogi. Samuti tean, et huvi meil startida on väljastpoolt maakondagi,” sõnas isegi tugeva pedaalijana tuntud Raja.