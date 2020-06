Galerii ⟩ Uurimisel selgus: kuue vigastatuga liiklusõnnetuse põhjustanud juht oli juhtimisõiguseta

Kella 9.45 paiku valmistus puksiirauto Opelit sündmuskohalt ära viima. Opelil on kõvasti viga saanud esiots ja esiklaas katki, Dacial on kannatada saanud parem külg.

Vill tuletas kõigile juhtidele meelde, et ohutuks autosõiduks tuleb kõigil sõitjatel turvavöö kinni panna ja last tuleb sõidutada tema eale vastavas turvatoolis. „Samuti peab juht olema kindel, et ta on sõitu alustades kaine,“ lisas Vill.