Pildid ⟩ Uurimisel selgus: kuue vigastatuga liiklusõnnetuse põhjustanud juht oli kaine

Lääne prefektuuri pressiesindaja Kristi Raidla teatel paiskus kokkupõrke tagajärjel üks autodest kraavi ja teine rullus üle katuse.

Kihlepa–Lepaspea tee 11. kilomeetril sai kahe auto kokkupõrkes viga seitse inimest. FOTO: Kristo Niglas

Õnnetuskoht asub Kihlepa–Lepaspea teest kilomeetri jagu eemal metsasihi teede ristmikul. Tegemist on kruusateega.

Kella 9.45 paiku valmistus puksiirauto Opelit sündmuskohalt ära viima. Opelil on kõvasti viga saanud esiots ja esiklaas katki, Dacial on kannatada saanud parem külg.

Soomra külas juhtunud liiklusõnnetuses sai viga seitse inimest. FOTO: Kristo Niglas

Pärnu politseijaoskonna välijuhi Alvar Villi sõnul põrkasid autod kokku samaliigiliste teede ristmikul, kui Dacia juht eiras parema käe reeglit ja sõitis Opelile ette. Autodes oli kokku seitse inimest: Dacias viis ja Opelis kaks. Haiglasse viidi neist kuus, nende seas pooleaastane imik. Kui rasked on kannatanute vigastused, ei ole teada.

„Daciat juhtinud mehel olid alkoholi tarvitamise tunnused ja samas autos oli kuuekuune laps. Kõik täiskasvanud olid turvanõuete kohaselt kinnitatud, kuid laps istus täiskasvanu süles ega olnud seetõttu küllalt hästi kaitstud,“ rääkis välijuht.

Vill tuletas kõigile juhtidele meelde, et ohutuks autosõiduks tuleb kõigil sõitjatel turvavöö kinni panna ja last tuleb sõidutada tema eale vastavas turvatoolis. „Samuti peab juht olema kindel, et ta on sõitu alustades kaine,“ lisas Vill.

Avarii juhtus Roogoja–Peraküla tee ja Porilaane–Nautsi tee ristmikul. Tegemist on metsavahelise sirge teelõiguga. Seda teed tehes oleks keegi justkui joonlauaga selle maha märkinud. Tee on suhteliselt kitsas ja selleks, et kaks autot teineteisest mööda saaks, tuli ühel neist teepervele seisma jääda.

Avariipaika oli keeruline üles leida ka autosid ära viima tulnud puksiirautol, mis esialgu sõitis õigest teeotsast mööda. Puksiiri juhatas õnnetuspaigale ajakirjanikule vastu sõitnud vilkuritega politseibuss.

Soomra poolt tulles on enne ristmikku vasakul pool lagendik ja paremal metsatukk. Teede ristumiskohast mere poole jääb vasakul noorendik ja paremal algab tihedam metsaosa.

Mõlemad autod olid kokkupõrke järel sõitnud välja samale teepoolele, üks ühel ja teine teisel pool metsateede ristumiskohta.

Beeži sedaani Opel Astra juhipoolne esiots oli kokkupõrke tõttu deformeerunud ja sõiduk oli paiskunud kraavi. Salongis paistis juhiistmel limonaadipudel ja kõrvalistuja pool porimatil elektritöödeks vajalik multimeeter. Avatud pagasiluugist paistsid kilekotis kummikud.

Valge Dacia Duster oli rullunud üle katuse. Mulla- ja murusegused tükid olid kinni jäänud katuseraami külge.

Kella 11se seisuga viibib Pärnu haiglas kuus õnnetuses kannatadasaanut: kolm meest, kaks naist ja laps. Vähemalt üks neist jääb haiglaravile pikemaks.

Üksikasju selgitatakse, autojuhi joobe suurus selgub ekspertiisi käigus.

Kella 17.10 paiku täpsustas Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt, et õnnetuse asjaolude selgitamise käigus ilmnes, et Dacia roolis polnud alkoholi tarvitanud mees.

"Kes Dacias olnutest autot juhtis, selgitame uurimise käigus. Hommikul haiglasse viidud kuuest kannatanust kolm on saanud koju, teised said viga raskemalt ja on endiselt haiglas, sealhulgas laps," täpsustas Kütt.