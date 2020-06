Galerii ⟩ Vallikäärus laulsid Lenna ja Karl-Erik Taukar, publikut polnudki

“Üle pikkade aastate teeme jaanilaupäevaks eriprogrammi ja seda just nendele inimestele, kes püsivad kodus, et me kõik oleksime terved, ja saavad siis lõkke ääres seda vaadata kas telefonist või arvutiekraanilt,” selgitas Pärnust kõneleva saatelõigu juht Karmel Killandi.