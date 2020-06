Politsei otsib Pärnumaal kadunud 33aastast Liisi.

Häirekeskusele teatasid murelikud lähedased naise kadumisest 21. juunil. 20. juuni õhtul lahkus Liis kodust tumehalli värvi sõiduautoga Toyota Yaris 671ATN. Politseinikud asusid Liisi koheselt otsima ja on suhelnud tema lähedastega ning

Eile õhtupoolikul positsioneerisid politseinikud Liisi telefoni ning see näitas, et ta võib viibida Surju kandis. Politseinikud kontrollisid piirkonda, kuid naist ei leidnud. Politseinikud jätkavad täna tema otsimist piirkonnas. Liisi telefon on praeguseks välja lülitatud.