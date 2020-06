Kahe silla jooks tuleb tänavu virtuaalsena

„Otsus virtuaalse formaadi kasuks tuli üksmeelselt: osalejate ja spordivabatahtlike tervis eelkõige ja seejärel kõik muu,” rääkis ürituse peakorraldaja Vahur Mäe. “Viirus pole kuhugi taandunud, teadlased on murelikud. Meie üritus toimub ajal, mil valitsuse seatud 1000 osaleja piirang peaks praeguse seisuga küll lõppema, ometi ei tasu kiirustada. On kooliaasta algus, rahvas tuleb maalt linna, puhkusereisidelt tagasi, mistõttu füüsilise ürituse risk on kõrge.”

Korraldaja hinnangul on keerulisel ajal veebiformaadil mitu eelist. „Liikuma tulevad tõenäoliselt need, keda tavaliselt rahvarohkel ajal ei näeks,” selgitas Mäe. “Eriolukorra ajal hakkasid paljud regulaarselt jooksma või käima ja nüüd tekib hea variant end proovile panna. Teiseks, selline võimalus on kindla peale minek. Praegu on näha, et igal pool valitseb tavajooksude suhtes ebakindlus ja registreerimine on hangunud. Aktiivset turundust ei tehta, sest ei teata, mis saab. Meie soov on kindlalt välja öelda, mida kavandame.”