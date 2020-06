Täna tervitati Pärnus Iseseisvusväljakul võidutuld. Selle aasta tuletoojad olid Pärnumaa parim noorkotkas Raiko Taave Tammjärv ja parim kotkajuht Alar Tamm, kes ennelõunal said Kadriorus presidendilt võidutule, et tuua see oma kodukanti.