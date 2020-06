Vabrikulinn Sindi muinsused ootavad: küll raha, küll otstarvet

Üks kesksel kohal olevaid pärandeid Sindis on tekstiilivabrik, mis pani alguse Sindi linna arengule. Vabrikuhoone on eraomandis, seda ümbritsev kuulub aga vallale. Arendades ja kujundades linna keskust, on ­vallal soov kaasata rohkem jõe- ja vabrikualagi. FOTO: Urmas Luik

Sindis leidub tänavate viisi mälestisi. Kahe käe sõrmedest jääb puudu, et lugeda kokku hooned, mis jutustavad selle ajaloolise vabrikulinna lugu. Aga palju on ka maju, mille kohta tekib küsimus: miks see üldse kaitse all on, mida seal enam kaitsta? Peaasjalikult on need eramajad, mida on nii aeg kui inimesed vaatamata nõuetele endale sobivamate vahenditega kõpitsenud. Jättes algupärasest järele vaid aimduse.