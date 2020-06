Ruth ja Aivar Vene: Suvel on Vaiste lahe ääres paradiis

Vaiste tee ääres Kastna külas on küllap riigis ainulaadne märk: kaugelt meenutab see hoiatust jalakäijatest teel, lähemalt aga silmad figuuride all kirja “Lahke pererahvas”. Tõepoolest lahke, sest lubab taluhäärberi ja majandushoonete vahelt kõigil edasi-tagasi saalida ega vehi tee ääres rusikatega. Aga siin, kahel pool maanteed on õueväravaga kohakuti jalakäijate ülekäigu ametlikud liiklusmärgid, et juhid teaksid hoolikad olla, kui nad rahvasuus Vene impeeriumist läbi sõidavad.