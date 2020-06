Mandri-Eestis vaid Virtsu ümbruses kasvav valge tolmpea on uhke ja haruldane orhideeliik, mida seni on leitud Laelatu puisniidult, kahest kohast Nehatu piirkonnas ja äsja lisandunud kahest uuest leiukohast Virtsu lähistel. Valge tolmpea õitseb mai lõpust alates ja õitseb veel umbes nädala jagu. 20-50 sentimeetri kõrguste taimede õied on puhasvalged ja meenutavad kellukaid.