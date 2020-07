Roman Fosti kogus kodulinna lasteaiale 1000 eurot

Miks just Mai lasteaiale? “Minu varajane lapsepõlv möödus Pärnus Papiniidu ja Mai rajoonis. Esimesed aastad on teadagi inimese elus väga olulised, Pärnu Mai lasteaed oli minu esimene õppe- ja kasvatusasutus. Just neile soovin öelda tänusõnad sedavõrd sportlikuks kujunenud elu hakatuse eest. Tahaksin, et igal lapsel oleks võimalus olla füüsiliselt aktiivne ka siis, kui see on mis tahes põhjustel raskendatud,” kirjutas 6. juunil 37aastaseks saanud Fosti oma blogis.