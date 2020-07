Kitty Kubo: Kaugvastuvõtud jätkuvad pärast eriolukordagi

Kaugvastuvõtt on sisu poolest võrdne kontaktvastuvõtuga ja seda saab osutada vaid eeldusel, et arstiabi kvaliteet sellest ei halvene ja see konkreetsele patsiendile sobib. Juhtudel, kus patsiendile on vaja teha uuringuid ja läbivaatust, ei saa kaugvastuvõttu kasutada. Vastuvõtu viisi üle otsustab tervishoiutöötaja.