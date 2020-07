Galerii: Sindi kärestiku juurde viiv tee pandi lukku

Seni takistasid autode sõitmist kärestikuga paralleelsel teel hiiglaslikud liivakotid, käimist ja rattasõitu need ei häirinud. Uus värav asub kahes kohas, Danspini ja Fein-Elast Estonia tootmisüksuse lähistel. Need on sedavõrd laiad, et kõrvalt jalutaja võib halva õnne korral jala välja väänata või lahtise kruusa tõttu libiseda kraavi. Pedaalijal tuleb ohutuse huvides ratast käe kõrval lükata ja lihtne pole lapsevankrigagi.