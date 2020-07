Reedel tuleb kuni 23 kraadi sooja

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool hoovihma ja esineb äikest, pärast keskööd on üksikuid sajuhooge. Puhub edela- ja lõunatuul viis kuni 12, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 11–16 kraadi.