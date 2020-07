Kabli ei saa läbi päikeseloojanguta

Kadri Leivategija eestvedamisel sisustab Kabli Päikeseloojangu festival 14. korda suve neil puhkajatel, kes eelistavad rahulikumaid Lõuna-Pärnumaa liivarandu. Juuni lõpu kuumad ilmad tõid Häädemeestelt Treimanini suvitajaid nii ohtralt, et omagi puhkust seal kandis veetev tartlane pole neid varem nõnda palju näinud. Nii on igati tore, et sellest aastast toimub Kablis ühe asemel lausa kaks suvefestivali.