Nädalast jäi kõlama: Ilusti võtsid tuule alla

Hoopis teist laadi torm tuuseldas aga pealinnas ja pühkis lendu nii tippametnikke kui -juhte. Igal ühel oma suund, kuhu minna. Üleeile teatas maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid, et läheb septembri keskpaigast tagasi tööle erasekto­risse, samal päeval tuli uudis teisegi sama valdkonna ametniku lahkumisest. Nimelt suundub Eesti üheks väljapaistvamaks ametnikuks nimetatud rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov tööle Viini rahvusvahelise valuutafondi juurde.

1. juulil pani ameti maha terviseameti peadirektor Merike Jürilo ja uuest nädalast ei tööta selles asutuses enam ameti erakorralise meditsiini juha­taja Martin Kadai, kes koroonakriisi ajal on olnud üks põhilisi eestkõnelejaid ja on varem koostanud riskianalüüse. Kadai nimetas lahkumise põhjusena, et kui valitsus ei usalda terviseametit, ei ole koostööd ja targem annab järele.