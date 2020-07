Karl Kevad: Pärnu muusika vajab oma templit

Neli aastat tegutsenud kultuuriklubi ­Tempel täitis seda ülesannet hästi, kuid pärast sulgemist on ainsad sobiva suurusega kohad ööklubid, kus pigem esinevad popansamblid ja DJd. Baarid on jälle liiga väikesed (puudub saal ja korralik heliaparatuur) ja kontserdi­maja liialt suur. Rääkimata sellest, et alternatiivmuusika kui subkultuuri puhul käib kontserdiga tihti käsikäes pidutsemine ja raske on ette kujutada kontserdimaja istmeridade vahel headbang’ivat metallisti või pillirookõrrega ­kokteili nautivat indie-fänni.