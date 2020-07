Täna said suvepealinna vutifännid esimest korda pärast eriolukorda Rannastaadionil jalgpalli vaadata, sest 1. juulist lubati taas poolehoidjad tribüünidele. Ehkki ilm oli vihmane ja tuuline, tuli suvepealinna esindusstaadionile esiliiga kümnenda vooru matši Pärnu jalgpalliklubi (PJK) ja FC Elva vahel vaatama 140 huvilist.

Küll pandi pealtvaatajatele südamele, et nad pasunaid kaasa ei võtaks, kuna see levitab pisikuid. Tundus, et poolehoidjad pidasid sellest lugu, sest tuututamist polnud kuulda.