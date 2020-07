Sotsiaalministeeriumi juuni lõpus avaldatud analüüsitulemustes on kirjas, et aina enam noori käib tööl: iga teine 17aastane Eesti noor on saanud esimese töökogemuse. Pea kolmandiku noorte esmakogemus on mitteametlik. Ümbrikupalga eest töötamine on aga ebaseaduslik ja jätab töötaja ilma mitmest lepinguga seotud hüvest.