Bolti elektritõukeratastele lisandus Pärnus konkurent

Tallinna linnavalitsus on oma alal kehtestanud piirangud, mis lubavad elektritõukerataste laenutuse vaid kella 6st 23ni. Suvepealinn on aga andnud ettevõtetele vabad käed ja lubab sõiduriistu laenutada iga kell. Küll kehtib rannapromenaadil kiiruspiirang 15 kilomeetrit tunnis, mujal Pärnus tohib sõita 20kilomeetrise tunnikiirusega.

Merisalu sõnutsi ei pea linnakodanikud muretsema, et nende elektritõukerattad hakkavad linnapildis segama. “Vähemalt kaks korda päevas käiakse sõidukid ükshaaval läbi, veendumaks, et tõukerattad on korrektselt pargitud,” lubas ta. “Koonduspunktid tekivad päeva jooksul, kuna tegevus on orgaaniline, aga parkimisala jääb suuresti kesklinna ja rannapromenaadi lähistele.”