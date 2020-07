Tormituul segab suvepealinna spordivõistlusi

Täna hommikul pidi Pärnu rannas algama Eesti rannavolle grand prix’ sarja Nathan/McDavid Cupi põhiturniir, kus löövad kaasa Eesti ja Läti tippduod. Praegu ilm siiski ei luba palli mängida ja turniiri algus on edasi nihutatud. Kohtunike kogu tuleb uuesti kokku kell 14 ja siis otsustatakse, kas ja millal mängudega alustatakse.

Ehkki Muhu väina regatt pole veel alanud, on jahtidel probleeme Pärnu jahtklubisse jõudmisega. Regatist osa võtva Postimees Sailing Teami kapteni Sven Nuutmanni sõnul puhus täna hommikul Pärnus lõunatuul 26–30 meetrit sekundis, mis on teinud olud väga keeruliseks.

“Tuul puhub otse mööda Pärnu jõge ja vesi on kohati tõusnud kaidega tasa,” kirjeldas Nuutmann vaatepilti. Sellistes oludes valitseb oht, et jahid põrkavad vastu kaid, samuti võivad aluste mastid kokku põrgata ja see võib lõhkuda elektroonikat.